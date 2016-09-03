Марин Ле Пен обещает французам референдум о членстве Франции в ЕС

Глава французской партии «Национальный фронт» напомнила согражданам о выборе британцев
В случае избрания на пост президента Франции лидер партии «Национальный фронт» намерена провести референдум о членстве Франции в Евросоюзе. На митинге сторонников партии, состоявшемся в субботу, Марин Ле Пен напомнила о выборе граждан Великобритании.
Ле Пен заявила, что французы снова могут стать гордым и независимым народом.
«Можно поменять ход вещей. Посмотрите на британцев — они выбрали свою судьбу, решили покинуть Евросоюз. Они сделали выбор в пользу независимости. Мы тоже можем вновь стать свободным, гордым и независимым народом», — приводит AFP слова политика.
«Я проведу во Франции такой референдум о членстве в Европейском союзе, так как вы имеете право голоса», — добавила глава «Национального фронта».
Об участии в выборах президента Франции заявили многие политики, среди которых бывший президент Франции Николя Саркози и нынешний — Франсуа Олланд. По мнению аналитиков и данным опросов, Марин Ле Пен имеет все шансы оказаться во втором туре выборов. Дата первого тура выборов — 23 апреля 2017 года.
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