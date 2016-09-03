Источник: при посадке на аэродром Сахалина сгорел вертолет Ми-8

На борту судна находились три члена экипажа и семь пассажиров
Военный вертолет Ми-8 сгорел при совершении жесткой посадки на аэродроме в Долинском районе острова Сахалин, сообщил источник в экстренных службах. По его словам, в результате инцидента пострадал один человек.
— Вертолет совершил жесткую посадку на военном аэродроме «Сокол». На борту воздушного судна находились десять человек — три члена экипажа и семь пассажиров, — приводит «РИА Новости» сообщение источника.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, он получил черепно-мозговую травму, утверждает источник. Он также отметил, что после совершения посадки вертолет полностью сгорел.
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ подтвердили, что при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, но при этом заявили, что никто из находившихся на его борту не пострадал.
— 3 сентября 2016 года в 13.18 мск при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме Сокол (Сахалинская область), — сообщили в департаменте.
Сейчас на месте происшествия работает комиссия Восточного военного округа.
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