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Источник: при посадке на аэродром Сахалина сгорел вертолет Ми-8

На борту судна находились три члена экипажа и семь пассажиров

Военный вертолет Ми-8 сгорел при совершении жесткой посадки на аэродроме в Долинском районе острова Сахалин, сообщил источник в экстренных службах. По его словам, в результате инцидента пострадал один человек.

— Вертолет совершил жесткую посадку на военном аэродроме «Сокол». На борту воздушного судна находились десять человек — три члена экипажа и семь пассажиров, — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, он получил черепно-мозговую травму, утверждает источник. Он также отметил, что после совершения посадки вертолет полностью сгорел.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ подтвердили, что при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, но при этом заявили, что никто из находившихся на его борту не пострадал.

— 3 сентября 2016 года в 13.18 мск при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме Сокол (Сахалинская область), — сообщили в департаменте.

Сейчас на месте происшествия работает комиссия Восточного военного округа.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Источник: при посадке на аэродром Сахалина сгорел вертолет Ми-8

На борту судна находились три члена экипажа и семь пассажиров

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