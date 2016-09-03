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ЕС определится с визами для Украины и Грузии в ближайшие недели

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В апреле Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европы отменить визы для украинцев

Вопрос о безвизовом режиме для граждан Украины и Грузии будет решен Европарламентом и Советом ЕС в ближайшие недели. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

В субботу в Братиславе главы МИД стран-членов Евросоюза провели переговоры с министрами стран Восточного партнерства. Состоялась встреча с главами МИД Азербайджана, Армении, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Украины.

В декабре 2015 года Еврокомиссия сообщила, что Украина и Грузия выполнили все условия для либерализации визового режима с Евросоюзом.

«Известия» ранее писали, что 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европы отменить визы для украинцев. Власти Грузии полагали, что безвизовый режим ЕС введёт летом, однако рассмотрение этого вопроса отложили из-за опасений ФРГ и Франции.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

ЕС определится с визами для Украины и Грузии в ближайшие недели

В апреле Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европы отменить визы для украинцев

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