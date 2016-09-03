Киев начал масштабные сборы резервистов

На Украине 3 сентября начались масштабные сборы резервистов. По плану Минобороны страны, в сборах будут задействованы более 8 тысяч резервистов.

«В течение сентября 2016 года привлекут 9 бригад всех оперативных командований в пяти областях. Будет задействовано более 8 тысяч резервистов, 10 процентов из которых – офицеры», ­— говорится в сообщении Министерства обороны Украины. Уточняется, что сборы пройдут в два этапа. Первый начнётся 3 сентября и продлится до 15-го. С 12 сентября по 24-е пройдет второй этап сборов.



Цель учений — отработка механизмов оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва «в случае откровенной агрессии».



На Украине насчитывается 85 тысяч человек, отслуживших один год по мобилизации и участвовавших в боевых действиях в Донбассе.