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Киев начал масштабные сборы резервистов

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Минобороны Украины планирует привлечь 8 тысяч человек на случай «откровенной агрессии»

На Украине 3 сентября начались масштабные сборы резервистов. По плану Минобороны страны, в сборах будут задействованы более 8 тысяч резервистов.

«В течение сентября 2016 года привлекут 9 бригад всех оперативных командований в пяти областях. Будет задействовано более 8 тысяч резервистов, 10 процентов из которых – офицеры», ­— говорится в сообщении Министерства обороны Украины. Уточняется, что сборы пройдут в два этапа. Первый начнётся 3 сентября и продлится до 15-го. С 12 сентября по 24-е пройдет второй этап сборов.

Цель учений — отработка механизмов оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва «в случае откровенной агрессии».

На Украине насчитывается 85 тысяч человек, отслуживших один год по мобилизации и участвовавших в боевых действиях в Донбассе.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Киев начал масштабные сборы резервистов

Минобороны Украины планирует привлечь 8 тысяч человек на случай «откровенной агрессии»

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