Киев начал масштабные сборы резервистов

Минобороны Украины планирует привлечь 8 тысяч человек на случай «откровенной агрессии»
На Украине 3 сентября начались масштабные сборы резервистов. По плану Минобороны страны, в сборах будут задействованы более 8 тысяч резервистов.
«В течение сентября 2016 года привлекут 9 бригад всех оперативных командований в пяти областях. Будет задействовано более 8 тысяч резервистов, 10 процентов из которых – офицеры», — говорится в сообщении Министерства обороны Украины. Уточняется, что сборы пройдут в два этапа. Первый начнётся 3 сентября и продлится до 15-го. С 12 сентября по 24-е пройдет второй этап сборов.
Цель учений — отработка механизмов оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва «в случае откровенной агрессии».
На Украине насчитывается 85 тысяч человек, отслуживших один год по мобилизации и участвовавших в боевых действиях в Донбассе.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.