США впервые обстреляли позиции ИГ в Сирии из РСЗО Himars

Американцы впервые нанесли удар по террористической группировке ИГ в Сирии при помощи ракетно-артиллерийской системы HIMARS. Обстрел позиций боевиков вёлся ночью 3 сентября с территории Турции.

Спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт МакГерк «ретвитнул» сообщение посольства США в Турции о первом применении ракетно-артиллерийской системы HIMARS.

Ранее военная операция «Щит Евфрата», о которой писали «Известия», вызвала первый раскол внутри международной коалиции. Вашингтон выступает против наступления турецкой армии на позиции курдов.