США впервые обстреляли позиции ИГ в Сирии из РСЗО Himars

О том, что обстрел велся при помощи ракетно-артиллерийской системы HIMARS, сообщило в Twitter посольство США в Турции
Американцы впервые нанесли удар по террористической группировке ИГ в Сирии при помощи ракетно-артиллерийской системы HIMARS. Обстрел позиций боевиков вёлся ночью 3 сентября с территории Турции.
Спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт МакГерк «ретвитнул» сообщение посольства США в Турции о первом применении ракетно-артиллерийской системы HIMARS.
U.S. forces struck #ISIL targets near #Turkey's border in #Syria last night via newly deployed HIMARS system. https://t.co/qQeQ35aicp #ISIS— Brett McGurk (@brett_mcgurk) 3 сентября 2016 г.
Ранее военная операция «Щит Евфрата», о которой писали «Известия», вызвала первый раскол внутри международной коалиции. Вашингтон выступает против наступления турецкой армии на позиции курдов.
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