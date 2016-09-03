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США впервые обстреляли позиции ИГ в Сирии из РСЗО Himars

О том, что обстрел велся при помощи ракетно-артиллерийской системы HIMARS, сообщило в Twitter посольство США в Турции

Американцы впервые нанесли удар по террористической группировке ИГ в Сирии при помощи ракетно-артиллерийской системы HIMARS. Обстрел позиций боевиков вёлся ночью 3 сентября с территории Турции.

Спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт МакГерк «ретвитнул» сообщение посольства США в Турции о первом применении ракетно-артиллерийской системы HIMARS.

Ранее военная операция «Щит Евфрата», о которой писали «Известия», вызвала первый раскол внутри международной коалиции. Вашингтон выступает против наступления турецкой армии на позиции курдов.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

США впервые обстреляли позиции ИГ в Сирии из РСЗО Himars

О том, что обстрел велся при помощи ракетно-артиллерийской системы HIMARS, сообщило в Twitter посольство США в Турции

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