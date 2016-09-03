В Москве разбился раритетный автомобиль Chevrolet Impala

На юге Москвы в субботу разбился раритетный автомобиль 1954 года выпуска. Chevrolet Impala, представляющий одну из самых ранних версий автомобиля этой марки, столкнулся со Skoda Octavia, принадлежащей одной из столичных служб такси.

ДТП произошло на пересечении Елецкой и Ясеневой улиц на юге Москвы, американский автомобиль получил серьёзные повреждения. Водители транспортных средств и пассажиры, находившиеся в салоне легковушек, в аварии не пострадали.

Сотрудники ГИБДД, работавшие на месте ДТП, устанавливают причину аварии и виновника.