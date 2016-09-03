В Москве разбился раритетный автомобиль Chevrolet Impala

ДТП произошло на пересечении Елецкой и Ясеневой улиц на юге Москвы
На юге Москвы в субботу разбился раритетный автомобиль 1954 года выпуска. Chevrolet Impala, представляющий одну из самых ранних версий автомобиля этой марки, столкнулся со Skoda Octavia, принадлежащей одной из столичных служб такси.
ДТП произошло на пересечении Елецкой и Ясеневой улиц на юге Москвы, американский автомобиль получил серьёзные повреждения. Водители транспортных средств и пассажиры, находившиеся в салоне легковушек, в аварии не пострадали.
Сотрудники ГИБДД, работавшие на месте ДТП, устанавливают причину аварии и виновника.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.