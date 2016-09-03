Минобрнауки: ситуация в Рефтинском училище стабилизирована

Сейчас в учреждении работают специалисты федерального ведомства
После побега более полусотни воспитанников Рефтинского училища в Свердловской области в учреждении работают специалисты федерального Минобрнауки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 31 августа из 1-го специального профессионального училища закрытого типа ушли 46 подростков. После этого в учреждение вернулся 41 воспитанник. Некоторые из них пришли самостоятельно, остальных доставили полицейские. Сейчас ведутся поиски пропавших подростков.
«В настоящее время в учреждении работают специалисты Минобрнауки России, выясняют ситуацию. Факты самовольных уходов проанализированы», приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.
По данным ведомства, обстановка в учреждении была стабилизирована силами училища, сотрудников Минобрнауки РФ, а также главного управления МВД по Свердловской области. Уроки и занятия в мастерских проводятся в соответствии с учебным расписанием.
Недовольство воспитанников было вызвано неисполнением их требований по разграничению посуды, мероприятиями по соблюдению правил внутреннего распорядка, а также по пресечению влияния на несовершеннолетних представителей криминального сообщества. Сложившаяся в училище ситуация была затронута на внеочередном заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По данным ведомства, к побегу воспитанников могли быть причастны взрослые люди со стороны.
— Имеются факты о возможной причастности к организации неповиновения со стороны взрослых людей извне, которым удалось поддерживать контакты с зачинщиками, — отметили в пресс-службе. По данному факту проводятся проверки
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.