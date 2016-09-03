Минобрнауки: ситуация в Рефтинском училище стабилизирована

После побега более полусотни воспитанников Рефтинского училища в Свердловской области в учреждении работают специалисты федерального Минобрнауки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 31 августа из 1-го специального профессионального училища закрытого типа ушли 46 подростков. После этого в учреждение вернулся 41 воспитанник. Некоторые из них пришли самостоятельно, остальных доставили полицейские. Сейчас ведутся поиски пропавших подростков.

«В настоящее время в учреждении работают специалисты Минобрнауки России, выясняют ситуацию. Факты самовольных уходов проанализированы», приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

По данным ведомства, обстановка в учреждении была стабилизирована силами училища, сотрудников Минобрнауки РФ, а также главного управления МВД по Свердловской области. Уроки и занятия в мастерских проводятся в соответствии с учебным расписанием.

Недовольство воспитанников было вызвано неисполнением их требований по разграничению посуды, мероприятиями по соблюдению правил внутреннего распорядка, а также по пресечению влияния на несовершеннолетних представителей криминального сообщества. Сложившаяся в училище ситуация была затронута на внеочередном заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По данным ведомства, к побегу воспитанников могли быть причастны взрослые люди со стороны.



— Имеются факты о возможной причастности к организации неповиновения со стороны взрослых людей извне, которым удалось поддерживать контакты с зачинщиками, — отметили в пресс-службе. По данному факту проводятся проверки