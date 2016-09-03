В результате стрельбы в Екатеринбурге ранены шесть человек

Инцидент произошел в цыганском поселке, все пострадавшие были госпитализированы
В результате стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга были ранены шесть местных жителей, все пострадавшие были госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
— В Екатеринбурге сегодня вечером в результате стрельбы ранены шесть человек. Они госпитализированы в одну из больниц города, — приводит ТАСС сообщение ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел в цыганском поселке на улице Депутатской. Обстоятельства произошедшего выясняются.
На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, также прибыли руководители свердловского полицейского главка и УМВД по Екатеринбургу и сотрудники уголовного розыска.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области уточнили, что на месте инцидента сейчас проводится доследственная проверка, производится осмотр места происшествия и изымаются необходимые вещественные доказательства. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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