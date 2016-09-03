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У берегов Антальи опрокинулось судно с десятками туристов на борту

В результате инцидента пострадали 33 человека

@anadoluajansi

У берегов Антальи в Турции затонуло туристическое судно. В результате инцидента пострадали 33 человека, еще одна гражданка Турции пропала без вести, передают местные СМИ.

Как сообщает издание Hurriyet, сотрудники экстренных служб смогли эвакуировать 82 человека.

Туристическое судно Kurt-C осуществляло однодневный тур, но из-за ухудшившихся погодных условий капитан судна принял решение преждевременно завершить прогулку. В районе двух миль от берега судно начало крениться и опрокинулось на бок.

Отмечается, что все пассажиры были обеспечены спасательными жилетами, а береговая охрана оперативно осуществила спасательную операцию.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

У берегов Антальи опрокинулось судно с десятками туристов на борту

У берегов Антальи опрокинулось судно с десятками туристов на бортуВ результате инцидента пострадали 33 человека

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