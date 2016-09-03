У берегов Антальи опрокинулось судно с десятками туристов на борту

В результате инцидента пострадали 33 человека
@anadoluajansi
У берегов Антальи в Турции затонуло туристическое судно. В результате инцидента пострадали 33 человека, еще одна гражданка Турции пропала без вести, передают местные СМИ.
Как сообщает издание Hurriyet, сотрудники экстренных служб смогли эвакуировать 82 человека.
Antalya'da fırtına yüzünden tur teknesi yan yattı: 73 kişi kurtarıldı https://t.co/tzlA6CMfME pic.twitter.com/myeNQnECoX— Al Jazeera Türk (@AJTurk) 3 сентября 2016 г.
Туристическое судно Kurt-C осуществляло однодневный тур, но из-за ухудшившихся погодных условий капитан судна принял решение преждевременно завершить прогулку. В районе двух миль от берега судно начало крениться и опрокинулось на бок.
[Video] Antalya'da tur teknesi battı https://t.co/A6kcXzEds3 pic.twitter.com/H2SUaFi26B— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 3 сентября 2016 г.
Отмечается, что все пассажиры были обеспечены спасательными жилетами, а береговая охрана оперативно осуществила спасательную операцию.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.