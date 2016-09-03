У берегов Антальи опрокинулось судно с десятками туристов на борту

У берегов Антальи в Турции затонуло туристическое судно. В результате инцидента пострадали 33 человека, еще одна гражданка Турции пропала без вести, передают местные СМИ.

Как сообщает издание Hurriyet, сотрудники экстренных служб смогли эвакуировать 82 человека.

Antalya'da fırtına yüzünden tur teknesi yan yattı: 73 kişi kurtarıldı https://t.co/tzlA6CMfME pic.twitter.com/myeNQnECoX — Al Jazeera Türk (@AJTurk) 3 сентября 2016 г.

Туристическое судно Kurt-C осуществляло однодневный тур, но из-за ухудшившихся погодных условий капитан судна принял решение преждевременно завершить прогулку. В районе двух миль от берега судно начало крениться и опрокинулось на бок.

Отмечается, что все пассажиры были обеспечены спасательными жилетами, а береговая охрана оперативно осуществила спасательную операцию.