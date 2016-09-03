Взрыв произошел в жилом доме на Волгоградском проспекте в Москве

Три человека пострадали в результате хлопка газа в жилом доме на Волгоградском проспекте в Москве, инцидент произошел из-за того, что жильцами в стиральную машину был добавлен химический растворитель, сообщает МЧС .

Хлопок газа произошел на первом этаже в пятиэтажке. Взрывом разрушило перегородку между кухней и санузлом. Все пострадавшие, по данным оперативного штаба, являются гражданами Средней Азии, сообщает РИА «Новости».

«По предварительным данным, в стиральную машину был добавлен растворитель уайт-спирит», — сказали в МЧС.