Взрыв произошел в жилом доме на Волгоградском проспекте в Москве

МЧС заявило о хлопке газа в пятиэтажке, пострадали три человека
Три человека пострадали в результате хлопка газа в жилом доме на Волгоградском проспекте в Москве, инцидент произошел из-за того, что жильцами в стиральную машину был добавлен химический растворитель, сообщает МЧС .
Хлопок газа произошел на первом этаже в пятиэтажке. Взрывом разрушило перегородку между кухней и санузлом. Все пострадавшие, по данным оперативного штаба, являются гражданами Средней Азии, сообщает РИА «Новости».
«По предварительным данным, в стиральную машину был добавлен растворитель уайт-спирит», — сказали в МЧС.
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