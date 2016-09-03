Помним, скорбим: в России почтили память жертв Беслана и Дубровки

Сотни людей по всей России почтили память жертв трагедии в Беслане и на Дубровке в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В Москве и Грозном прошли торжественные мероприятия – траурные митинги, концерты-реквиемы, минута молчания.

В Москве инициатором мероприятия стали столичные власти. На Певческом поле вечером запустили белые воздушные шары и зажгли свечи в память о погибших в Беслане 3 сентября 2004 года, пишет РИА Новости.

Перед театральным центром на Дубровке около 500 человек из молодежного крыла «Единой России» принесли цветы к памятнику жертвам терроризма, выложили фразу «Мы помним» из свечей и выпустили в небо 334 белых шара — именно столько людей погибло в школе номер один Беслана.

В самом Беслане школьники также запустили в небо белые шары, множество людей пришло возложить цветына мемориал"Город ангелов" на Бесланском кладбище.



В Грозном представители власти и активисты общественных организаций также собрались, чтобы почтить память погибших во время терактов жителей республики, пишет ТАСС. Молодежно-патриотическое движение «Ахмат» организовало памятное мероприятие в школе №20 в Грозном, пострадавшей от рук террористов 4 декабря 2014 года.



Патриарх Кирилл, прибывший 3 сентября в Южно-Сахалинск для освящения новых местных храмов, также заявил, что молится о жертвах терроризма. "Терроризм - это вершина человеческого безумия. Но не бывает вершины без основания. Если человек достиг этой вершины, он что-то строил неправильно. Если изгоняется вера, нравственный закон, человек опускается и становится доступным для влияния страшных идей", - приводит ТАСС слова патриарха.

Из 334 человек, погибших в Беслане, 186 были детьми. Террористы удерживали заложников с 1 по 3 сентября в спортзале школы, не давая им еду и воду.

Теракт на Дубровке известен как «Норд-Ост» - по названию мюзикла, зрителей которого в Театральном центре на Дубровке также три дня (23-26 сентября 2002 года) удерживала группа вооруженных боевиков. В той трагедии, по разным данным, погибло от 130 до 174.

День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден 21 июля 2005 года в соответствии с федеральным законом РФ "О днях воинской славы (победных днях) России". В этот день, помимо жертв террористических актов, вспоминают также сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе антитеррористических операций.