Шесть человек получили огнестрельные ранения в Екатеринбурге

При стрельбе из огнестрельного оружия в Екатеринбурге в субботу получили ранения шесть человек, говорится в сообщении представителя ГУ МВД по Свердловской области.

В МВД сообщили, что сообщение о стрельбе поступило а пульт дежурного около 17.00 (15.00 мск). ЧП произошло на улице Депутатской, дом 65, передает РИА «Новости».

Обстоятельства произошедшего расследуются. На место стрельбы отправили усиленную следственно-оперативную группу. Также прибыли главы свердловского главка полиции и УМВД по Екатеринбургу.

Пострадавших доставили в больницы города, полиция изъяла вещественные доказательства. Вскоре будет принято решение о возбуждении уголовного дела.