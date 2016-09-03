Шесть человек получили огнестрельные ранения в Екатеринбурге

Обстоятельства ЧП выяснит усиленная оперативно-следственная группа
При стрельбе из огнестрельного оружия в Екатеринбурге в субботу получили ранения шесть человек, говорится в сообщении представителя ГУ МВД по Свердловской области.
В МВД сообщили, что сообщение о стрельбе поступило а пульт дежурного около 17.00 (15.00 мск). ЧП произошло на улице Депутатской, дом 65, передает РИА «Новости».
Обстоятельства произошедшего расследуются. На место стрельбы отправили усиленную следственно-оперативную группу. Также прибыли главы свердловского главка полиции и УМВД по Екатеринбургу.
Пострадавших доставили в больницы города, полиция изъяла вещественные доказательства. Вскоре будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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