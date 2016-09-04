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Жертвами крупного ДТП в Афганистане стали 36 человек

Трагедия произошла на трассе, соединяющей Кабул и Кандагар, где рейсовый автобус столкнылся с грузовиком

В результате крупного ДТП в Афганистане, где на трассе между Кабулом и Кандагаром столкнулись автобус и грузовик, погибли 36 человек.

Еще 28 человек получили ранения, обстоятельства трагедии уточняются, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Пежвак».

Местная полиция уже прибыла на место инцидента. Рейсовый автобус направлялся из Кабула в Кандагар.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Жертвами крупного ДТП в Афганистане стали 36 человек

Трагедия произошла на трассе, соединяющей Кабул и Кандагар, где рейсовый автобус столкнылся с грузовиком

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