Жертвами крупного ДТП в Афганистане стали 36 человек

Трагедия произошла на трассе, соединяющей Кабул и Кандагар, где рейсовый автобус столкнылся с грузовиком
В результате крупного ДТП в Афганистане, где на трассе между Кабулом и Кандагаром столкнулись автобус и грузовик, погибли 36 человек.
Еще 28 человек получили ранения, обстоятельства трагедии уточняются, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Пежвак».
Местная полиция уже прибыла на место инцидента. Рейсовый автобус направлялся из Кабула в Кандагар.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.