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В Подмосковье пятеро детей и подростков пострадали в ДТП

ДТП произошло около 3 часов ночи в воскресенье, известно об одном погибшем

В Каширском районе Подмосковья сегодня ночью произошло ДТП, погиб один человек. Две иномарки столкнулись около 3 часов ночи, по данным полиции, в ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области уточнили, что авария произошла на автотрассе «Кашира-Ненашево».

"Причины, по которым столкнулись  Mazda и Chevrolet, выясняются. В результате ДТП пострадали пятеро детей и подростков, есть погибший",—  рассказал дежурный офицер. Состояние пострадавших не уточняется, проводится разбирательство. На месте аварии работали сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой».

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

В Подмосковье пятеро детей и подростков пострадали в ДТП

ДТП произошло около 3 часов ночи в воскресенье, известно об одном погибшем

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