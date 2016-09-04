В Подмосковье пятеро детей и подростков пострадали в ДТП

В Каширском районе Подмосковья сегодня ночью произошло ДТП, погиб один человек. Две иномарки столкнулись около 3 часов ночи, по данным полиции, в ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области уточнили, что авария произошла на автотрассе «Кашира-Ненашево».

"Причины, по которым столкнулись Mazda и Chevrolet, выясняются. В результате ДТП пострадали пятеро детей и подростков, есть погибший",— рассказал дежурный офицер. Состояние пострадавших не уточняется, проводится разбирательство. На месте аварии работали сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой».