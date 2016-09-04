Великобритания и Польша выступили за сохранение антироссийских санкций

За сохранение антироссийских санкций выступили главы дипломатии Польши и Великобритании. Переговоры Витольда Ващиковского и Бориса Джонсона состоялись в Варшаве в субботу. Главы МИД Польши и Великобритании обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ряд международных проблем, в числе которых — выполнение соглашений Минска-2 и ситуация на востоке Украины.

«Мы согласны, что санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет реализовывать это соглашение»,— цитирует польское национальное агентство РАР Ващиковского.

«Нас связывает большое число общих взглядов на международную ситуацию, ситуацию безопасности, на восточную политику институтов, к которым мы принадлежим: НАТО и ЕС, на трансатлантическую проблематику»,— заявил Ващиковский.



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