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Число жертв ДТП на юге Афганистана увеличилось до 50

На месте ДТП с участием автобуса и бензовоза погибли 36 человек, пострадали 28

До 50 увеличилось число жертв ДТВ с пассажирским автобусом в Афганистане. Автобус, перевозивший пассажиров из столицы Афганистана Кабула в Кандагар, столкнулся с автоцистерной, перевозившей топливо.

На месте ДТП погибли 36 человек, пострадали 28. Как следует из заявления местной полиции, большинство раненых погибли от полученных ран и ожогов.

Местные СМИ сообщают, что авария произошла в провинции Забуль.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Число жертв ДТП на юге Афганистана увеличилось до 50

На месте ДТП с участием автобуса и бензовоза погибли 36 человек, пострадали 28

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