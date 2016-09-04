Число жертв ДТП на юге Афганистана увеличилось до 50

До 50 увеличилось число жертв ДТВ с пассажирским автобусом в Афганистане. Автобус, перевозивший пассажиров из столицы Афганистана Кабула в Кандагар, столкнулся с автоцистерной, перевозившей топливо.



На месте ДТП погибли 36 человек, пострадали 28. Как следует из заявления местной полиции, большинство раненых погибли от полученных ран и ожогов.



Местные СМИ сообщают, что авария произошла в провинции Забуль.

