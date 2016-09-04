США могут помочь Турции наказать виновных в попытке госпереворота

Барак Обама и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях G20 в китайском Ханчжоу. Президент США в ходе встречи заявил о намерении его администрации помочь турецким властям привлечь к ответственности виновных в организации попытки государственного переворота



«Мы проследим за тем, чтобы те, кто предпринял эти действия, были привлечены к ответственности», — сказал Обама на встрече с лидером Турции.

Ранее Турция требовала от США экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в причастности к попытке переворота, произошедшей в ночь на 16 июля.

«Известия» ранее писали, что по мнению вице-президента США Джозефа Байдена, решение о выдаче оппозиционного проповедника должен принять американский суд

