Расмуссен: НАТО может предоставить Украине летальное оружие

Советник президента Украины, бывший генеральный секретарь Андерс Фог Расмуссен заявил, что если Россия не будет выполнять минские соглашения и продолжит «дестабилизировать восточную Украину», то НАТО предоставит стране летальное оружие.

Западные вооружения помогут украинским военнослужащим лучше защищаться от агрессии России, полагает бывший генсек НАТО. «И тогда украинские военные смогут лучше защищаться от российской агрессии», — сказал Расмуссен в интервью изданию «Апостроф». Расмуссен оговорился, что у Альянса нет обязательств перед Украиной, так как страна — не член НАТО.

«Украина не является членом НАТО, и поэтому у Альянса нет обязательств по безопасности перед Украиной. Однако если Россия не будет выполнять минские соглашения, если продолжит дестабилизировать восточную Украину, я думаю, что придет время для Запада и для НАТО предоставить Украине летальное оборонительное оружие», — полагает Расмуссен.

«Известия» ранее писали, что бывший премьер Украины Яценюк требовал от НАТО поставок летального оружия, однако ряд ведущих западных политиков выступают против подобных действий.

Москва неоднократно предостерегала Запад от планов поставки вооружений на Украину и напоминала мировому сообществу, что не является стороной внутриукраинского конфликта.