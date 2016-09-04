Первое заседание саммита G20 открыл председатель КНР Си Цзиньпин

За круглым столом рядом с Си Цзиньпином свои места заняли президент РФ Владимир Путин и лидер США Барак Обама.
Саммит G20 открыл хозяин встречи председатель КНР Си Цзиньпин. Рядом с председателем КНР за круглым столом свои места заняли президент РФ Владимир Путин и американский лидер Барак Обама.
До начала первого заседания саммита главы государств и правительств приняли участие в церемонии фотографирования. Владимир Путин обменялся рукопожатиями с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Франции Франсуа Олландом. По дороге в здание, где проходит заседание саммита, Путин беседовал с Цзиньпином и обменялся несколькими фразами с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Первое заседание саммита ходит в зале заседаний международного выставочного центра города Ханчжоу.
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