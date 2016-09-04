Чиновник в Кировской области подозревается в хищении 1,2 млн рублей

Следователями задержан и.о. министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области. Следствие возбудило уголовное дело в отношении Павла Ануфриева и предъявило чиновнику обвинение в хищении 1,2 млн рублей.



По данным СУ СКР по Кировской области, преступление Ануфриев совершил в 2010–2011 годах. Чиновник похитил средства из программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировской области на 2010-2014 годы», считает следствие.



В субботу в кабинете, автомобиле и дома у задержанного прошли обыски. В ходе допроса чиновник признался в совершении преступления. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Ануфриева.

Расследование дела в отношении Ануфриева находится на особом контроле у руководителя следственного управления.