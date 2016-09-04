Путин: разрешить конфликт в Сирии можно только политическим путем

Президент России Владимир Путин считает, что добиться разрешения конфликта в Сирии можно только политическим путем. С таким заявлением глава государства выступил на неформальной встрече лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.



Владимир Путин подчеркнул, что противостоять терроризму «можно только объединив усилия всех заинтересованных государств» и напомнил, что России совместно с другими партнерами удалось установить в нескольких регионах Сирии режим прекращения огня и начать межсирийские переговоры, сообщает «РИА Новости».

— Окончательно конфликты подобного рода могут быть решены исключительно политическими средствами, — пояснил президент.

При этом российский лидер отметил, что ВКС РФ в Сирии нанесли серьезный удар по террористам и позволили сохранить государственность в республике.

— Действия российских Воздушно-космических сил позволили нанести очень серьезный удар по террористам, по их инфраструктуре, сохранить сирийскую государственность, что на самом деле, на мой взгляд, является абсолютно ключевым элементом, — сообщил Владимир Путин.

Он напомнил, что Москва в прошлом году откликнулась на просьбу Дамаска о помощи в борьбе с боевиками, поскольку в этой стране образовалась наибольшая угроза терроризма.