Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков: встреча Путина и Обамы может пройти 5 сентября на форуме G20

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что беседа лидеров двух стран может состояться и сегодня на мероприятиях саммита

Президент России Владимир Путин может провести встречу со своим американским коллегой Бараком Обамой на площадке форума G20 5 сентября, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что беседа может состояться и сегодня.

«Скорее завтра, но сегодня тоже на мероприятиях саммита нельзя исключать», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-секретаря.

Напомним, саммит «группы двадцати» проходит в китайском городе Ханчжоу.

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Песков: встреча Путина и Обамы может пройти 5 сентября на форуме G20

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что беседа лидеров двух стран может состояться и сегодня на мероприятиях саммита

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Георгий Филимонов

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке