Песков: встреча Путина и Обамы может пройти 5 сентября на форуме G20

Президент России Владимир Путин может провести встречу со своим американским коллегой Бараком Обамой на площадке форума G20 5 сентября, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что беседа может состояться и сегодня.

«Скорее завтра, но сегодня тоже на мероприятиях саммита нельзя исключать», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-секретаря.

Напомним, саммит «группы двадцати» проходит в китайском городе Ханчжоу.