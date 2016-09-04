Песков: встреча Путина и Обамы может пройти 5 сентября на форуме G20

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что беседа лидеров двух стран может состояться и сегодня на мероприятиях саммита
Президент России Владимир Путин может провести встречу со своим американским коллегой Бараком Обамой на площадке форума G20 5 сентября, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что беседа может состояться и сегодня.
«Скорее завтра, но сегодня тоже на мероприятиях саммита нельзя исключать», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-секретаря.
Напомним, саммит «группы двадцати» проходит в китайском городе Ханчжоу.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.