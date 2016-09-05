«Роснефть» привлекла Hyundai на «Звезду»

Российская компания «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» в рамках Восточного экономического форума подписала соглашение с корейской Hyundai о принципах создания совместного предприятия в области инжиниринга и управления проектами. Эксперты отмечают, что привлечение иностранных технологий и в целом развитие завода «Звезда» должны дать толчок для всей судостроительной промышленности на Дальнем Востоке, что повлечет за собой развитие всей российской промышленности.

В канун открытия Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска первой очереди судоверфи «Звезда», осмотрел открытый достроечный стапель и танкер ледового класса проекта 00211 РН «Сахалин» на территории судостроительного комплекса «Звезда». В начале этого года российские компании объявили о своей потребности в судах и морской технике, которые могут быть построены на судостроительном комплексе «Звезда», а правительство РФ утвердило перспективный план загрузки предприятия, в который вошли заказы от «Роснефти», «Совкомфлота» и других компаний и ведомств.

Пилотные заказы для судостроительного комплекса «Звезда» формируются исключительно по инициативе «Роснефти». На создаваемых производственных мощностях новой судоверфи можно будет построить все типы судов и морской техники, за исключением маломерного флота или судов класса река–море, но вполне могут строиться ледоколы, крупные рыболовецкие суда, паромы, грузовые суда практически без ограничения по дедвейту.

Напомним, что судостроительный завод «Звезда» строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» (ДЦСС, включающий верфь «Звезда» и ряд других судостроительных площадок) консорциуму «Современные технологии судостроения», созданному Газпромбанком и «Роснефтью». Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что общий объем инвестиций в строительство завода «Звезда» составит 145,5 млрд рублей.

Эксперты отмечали, что проект по строительству сверхсовременной, высокотехнологичной верфи, которая станет ядром судостроительного и промышленного кластера на Дальнем Востоке, невозможно осуществить в одиночку. Поэтому они позитивно оценили новое партнерство с азиатскими партнерами.

Как отметил представитель «Роснефти», партнерство с Hyundai Heavy Industries — одним из мировых лидеров в области судостроения и судового машиностроения — открывает широкие перспективы для развития судостроительного кластера на Дальнем Востоке России. В частности, сотрудничество с корейским партнером обеспечит ДЦСС доступ к уникальным технологиям производства передовой морской техники, такой как современные экологически чистые танкеры типа «Афрамакс», работающие на газомоторном топливе. Кроме того, технологическое партнерство с крупнейшей судостроительной компанией мира позволит сформировать собственные компетенции в сфере инженерного сопровождения и управления проектами строительства судов, повысить общую эффективность управления производством.

Как ожидается, новая площадка начнет работу в 2018 году и приступит к производству морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. В частности, танкеров водоизмещением до 350 тыс. т, газовозов емкостью до 250 тыс. куб. м, судов ледового класса, специальных судов спусковым весом до 29 тыс. т, элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.

По словам регионального директора eToro в России и СНГ Павла Саласа, необходимо понимать, что у «Роснефти» далеко идущие планы по развитию компании и расширению географии добычи нефти. А для всего этого необходимо огромное количество оборудования, и очень верным шагом со стороны «Роснефти» является ее желание развивать отечественных производителей.

— Такие масштабные проекты всегда притягивают иностранные инвестиции, что будет выгодно как самой нефтедобывающей компании, так и всему региону. В целом развитие «Звезды» должно дать толчок для всей судостроительной промышленности на Дальнем Востоке, что должно повести за собой развитие всей российской промышленности. Можно полагать, что дальнейшая диверсификация «Роснефтью» своей деятельности в будущем сыграет на руку как прибыли компании, так и увеличению инвестиционной привлекательности региона, — считает он.

По словам аналитика DominionFX Павла Щипанова, в условиях американских и европейских санкционных ограничений российские компании переключили внимание на азиатские технологические корпорации, которые стали поставщиками необходимого для производства оборудования.

— Это даст «Роснефти» возможность быстрее возвести док и начать производство судов, а также не останавливать разработку и других намеченных проектов только из-за введения ограничений западными странами, — заключил эксперт.