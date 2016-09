Россияне выходят из онлайна в реальность

По данным исследования «Яндекс.Деньги», летом этого года россияне потратили заметно меньше денег на онлайн-игры в сравнении с прошлым летом. И в то же время вдвое увеличили расходы на походы в кино. Заметно набирают популярность квесты, типичная задача в которых — находить подсказки для того, чтобы выбраться из закрытой комнаты. Траты россиян за участие в таких развлечениях за год выросли в полтора раза.

— Этим летом снижение спроса на онлайн-игры относительно прошлого года можно объяснить недавним повышением цен: зимой некоторые производители игр пересмотрели курс внутриигровой валюты и привели его в соответствие с курсами доллара и евро, — рассказала Анастасия Васильченко из пресс-службы «Яндекс.Деньги». — Чтобы стимулировать спрос, некоторые производители устраивают распродажи. К примеру, этим летом крупные распродажи были в конце июня — начале июля, и оборот конкретно этого отрезка сезона превышал оборот аналогичного периода 2015 года почти на 30%.

Компания проанализировала 75 тыс. российских и иностранных сайтов, принимающих оплату через «Яндекс.Кассу» с помощью электронных кошельков, банковских карт и другими способами. Выяснилось, что этим летом россияне предпочли развлечениям в интернете досуг вне дома. В целом по стране средний чек за онлайн-игры этим летом составил 443 рубля, при этом больше всего тратили любители онлайн-игр в Воронеже — средний чек в этом городе составил 563 рубля. Кроме спада интереса к онлайн-играм, уменьшились и расходы жителей страны на онлайн-общение: на сайтах знакомств этим летом люди потратили на 30% меньше, чем в прошлом году, а на соцсети — на 11%.

Больше всего на общение в Сети потратили в Санкт-Петербурге — здесь средний чек за лето достиг 958 рублей. На активный отдых вне дома, по данным исследования, люди тратили этим летом гораздо больше, чем год назад, — средний чек киноманов составил 649 рублей (рост в два раза), а на командные квесты в реальности люди тратили 3500 рублей (это явно оплата за всю участвующую в игре компанию), что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Расходы на живые концерты остались такими же, как и прошлым летом, средний чек составил 2885 рублей. Этим летом снизились и расходы россиян на путешествия: было куплено на треть меньше билетов на самолет в сравнении с прошлым летом, а средняя цена билета составила 9694 рубля. Сэкономив на путешествиях, россияне активно тратили деньги на онлайн-шопинг. Причем больше всего они потратили на косметику и парфюмерию — в два раза больше, чем прошлым летом, а средняя покупка обошлась в 4 тыс. рублей. Лучше всего онлайн-шопинг прижился в Уфе: там средний чек составил 6 тыс. рублей. В целом по стране увеличились в 1,5 раза платежи за одежду и детские товары, на треть — на бытовую технику.

В то же время PR-директор компании Aviasales Янис Дзенис утверждает, что бронирование онлайн-билетов не упало, а выросло этим летом на 80%. При этом произошло перераспределение предпочтений россиян по летнему отдыху: они стали меньше покупать туры, больше бронировать билеты и отели самостоятельно, а также предпочитают заграничному отдыху российский.

—Темп роста покупки билетов снизился, но продажи точно не упали, — комментирует Дзенис. — Люди стали меньше летать в Европу, там наблюдается небольшое падение, плюс, естественно, отвалились направления Турции и Египта. Однако сильно вырос спрос на Сочи — на 50%, на Крым — на 15%, Анапу — на 20%. В целом если раньше соотношение полетов за границу и по стране было примерно 50 на 50, то сейчас на внутренние полеты приходится примерно 66%. Ну и наши туристы больше выбирают самостоятельное планирование путешествий, а не туры, это теперь выгоднее.

Менеджер по направлению «Игры и киберспорт» социальной сети «ВКонтакте» Александр Щепилов заявил, что не согласен с результатами исследований компании «Яндекс.Деньги». По его словам, интерес к видеоиграм, и в частности к киберспорту, в России и СНГ продолжает расти, а сами видеоигры сейчас находятся на границе онлайна и реальности.

— Включение киберспорта в реестр официальных видов спорта Российской Федерации говорит о заметном внимании к нему не только со стороны пользователей, но и у руководства страны, — считает Александр Щепилов. — Соревнования по киберспортивным дисциплинам собирают сегодня стадионы, например, в середине августа на ледовой арене ВТБ в Москве, где за несколько месяцев до этого отгремел чемпионат мира по хоккею, грандиозный финал по игре League of Legends собрал десятки тысяч зрителей, пришедших поболеть за своих виртуальных кумиров. Трансляции таких мероприятий собирают миллионы: прямой эфир финала крупнейшего международного чемпионата по игре Dota 2 The International посмотрели в «ВКонтакте» несколько миллионов пользователей. Победителям Dota 2 The International достался призовой фонд в размере $20,8 млн, $19,2 млн из которых собрали фанаты игры при помощи внутриигровых покупок.