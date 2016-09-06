В ЦИК готовятся к хакерским атакам в день выборов

В единый день голосования 18 сентября на сайты государственных структур и крупнейших средств массовой информации возможна хакерская атака, задачей которой станет дестабилизация ситуации в информационном поле. Под прицелом окажутся главным образом сервисы Центризбиркома и сайты российской прессы, в меньшей степени — информационные ресурсы политических партий и социальные сети. По словам экспертов, российские специалисты учли опыт 2011 года, когда под ударом хакеров оказался ряд государственных сайтов и средств массовой информации, и готовы отразить попытки дезорганизации работы ресурсов.



Как рассказали «Известиям» в ЦИК, хакерской атаки там ожидают и в этом году. Член ЦИК Николай Левичев отметил, что DDos-атаки организовывают не только по такому общественно значимому поводу, как выборы в Госдуму, но и по гораздо менее существенным причинам.

— Странно было бы думать, что на этих выборах будет какая-то тишина, — пояснил он.



По информации «Известий», российские сайты готовы противостоять хакерским атакам. Недавний ребрендинг информационного ресурса ЦИК, по информации источника редакции, затронул и техническую составляющую сайта, а в день выборов негативную активность будет отслеживать специальная группа программистов.

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов рассказал, что работа по совершенствованию технической составляющей электронных сервисов ЦИК ведется постоянно.



— Это является одним из ключевых направлений нашей деятельности, — подчеркнул он. — Мы планируем применить весь комплекс доступных нам средств для обеспечения защиты. Мы догадываемся, что будут бить. Соответственно и готовимся. Основная задача сайта ЦИК — при любых условиях отдавать информацию избирателям и участникам политического процесса.

Нарушения в работе сайтов будут использованы для дискредитации результатов выборов и подрыва их легитимности заинтересованными в этом сторонами, считает политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. По его мнению, маловероятно, что к таким методам прибегнут партии, участвующие в выборах, так как даже DDos-атаки — занятие весьма затратное с не до конца понятным результатом, а вот «всевозможные Ходорковские, украинские товарищи и заинтересованные силы со стороны США» на такой шаг пойти могут.

— Бояться нечего, — уверен политолог. — Но то, что такие атаки вполне возможны прежде всего от недоброжелателей России для того, чтобы потом петь свою любимую песню о нелегитимности российских выборов, о бесконечных нарушениях и так далее, сомнений не вызывает.

В ряде российских регионов на избирательных участках будут работать видеокамеры. Сбой в их работе, по мнению Олега Матвейчева, также может быть использован, особенно там, где выдвигаются известные кандидаты от непарламентских партий, «чтобы потом была возможность заявить, что их кандидаты побеждали, но власть вот это всё против них устроила».

— Заявления будут делаться на самом высоком уровне, Клинтон обязательно использует это в избирательной кампании. И обязательно заявит после выборов о том, что выборы прошли ужасно-безобразно и вызывают массу вопросов, — считает он.

В информационной атаке против России в день выборов примут участие десятки тысяч молодых людей с Украины, оставшихся в результате схлопывающейся из-за Майдана экономики без работы, считает Олег Матвейчев.

— Они сидят за нищенскую зарплату ($200 в месяц) и занимаются только тем, что ставят лайки, делают репосты, пишут от имени «крымчанок» и «дочерей офицеров». Вот они вполне могут и в DDos-атаках принимать участие, — полагает он.

Попытки взлома сайтов российских госструктур, особенно Центризбиркома, будут точно, уверен генеральный директор компании в сфере кибербезопасности Group-IB Илья Сачков. Но, по его мнению, не будут носить массовый характер, так как «за последние годы государство достигло огромного прогресса в вопросе защиты, в том числе с использованием активных технологий защиты и раннего предупреждения кибератак».

— Мое предположение — будет средний фон атак, которые не приведут ни к какому катаклизму, — приблизительно равный 2011 году или чуть поменьше, — отметил он.

На парламентских выборах в 2011 году хакерским атакам подверглись сайты крупнейших российских СМИ и госструктур, в частности сайт ЦИК.



На выборах этого года угрозу могут представлять атаки со стороны запрещенной в России ИГИЛ, полагает Илья Сачков. По его информации, за последний год было совершено порядка 60 атак со стороны ИГИЛ .

— Будут некие попытки дестабилизации критичной инфраструктуры со стороны группировки ИГИЛ, которых в 2011 году не было. Как они себя поведут, мы не знаем. Поскольку Россия активно работает в Сирии, игиловцы активно работают по российским сайтам. Их техническая подготовка растет. Они настроены агрессивно, — рассказал он.



В 2011 году сайты «Единой России» и близких к партии проектов подвергались постоянным DDos-атакам. В партии рассказали, что извлекли уроки из прошлого и перенастроили свои сервера, установили дополнительные системы защиты.

Западные хакеры провели обкатку своих возможностей в ходе избирательной кампании США, считает первый зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат от ЛДПР Вадим Деньгин. По его мнению, хакерским атакам на российских выборах прежде всего будут подвержены сайты государственных учреждений, в меньшей степени — партийные.

— Со стороны Запада будут попытки дезориентировать обстановку, провести атаки, может быть, будет подключена какая-то особенная группа хакеров и спецслужб, — считает он.