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Литва передала Украине тонны боеприпасов

Боеприпасы, не соответствующие стандартам НАТО, переданы Киеву на основании просьбы Украины о поддержке

Прибалтийское государство передало Украине боеприпасы, в которых не нуждается армия Литвы. Транспортировку боеприпасов, не соответствующих стандартам НАТО, обеспечила литовская армия, а расходы по доставке оплатила Украина.

Боеприпасы переданы Киеву на основании просьбы Украины, которая была направлена Литву в 2014 году. «По решению службы оборонных ресурсов Украине переданы боеприпасы, которыми литовские военные пользовались до перевооружения армии в соответствии со стандартами НАТО», — уточняет минобороны Литвы.

Большую часть от 150 тонн боеприпасов составляют патроны калибра 5,45 миллиметра для автомата Калашникова.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Литва передала Украине тонны боеприпасов

Боеприпасы, не соответствующие стандартам НАТО, переданы Киеву на основании просьбы Украины о поддержке

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