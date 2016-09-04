Литва передала Украине тонны боеприпасов

Прибалтийское государство передало Украине боеприпасы, в которых не нуждается армия Литвы. Транспортировку боеприпасов, не соответствующих стандартам НАТО, обеспечила литовская армия, а расходы по доставке оплатила Украина.

Боеприпасы переданы Киеву на основании просьбы Украины, которая была направлена Литву в 2014 году. «По решению службы оборонных ресурсов Украине переданы боеприпасы, которыми литовские военные пользовались до перевооружения армии в соответствии со стандартами НАТО», — уточняет минобороны Литвы.

Большую часть от 150 тонн боеприпасов составляют патроны калибра 5,45 миллиметра для автомата Калашникова.