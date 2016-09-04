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Латвия обвинила российские подлодки в приближении к своим границам

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Обнаруженные подлодки и корабли приближались к исключительной экономической Латвии, говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии

Российские военные корабли и подводные лодки обнаружили Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии у своих морских границ. Об обнаружении российских военных подлодок и кораблей сообщается на страничке в Twitter НВС.

В сообщении уточняется, что обнаруженные подлодки и корабли якобы приближались к исключительной экономической Латвии.

Подлодки класса Kilo и Finik были зафиксированы в субботу в десяти милях от границы Латвии. А в 22 милях ходил военный корабль класса Parchim. В 20 милях от границы в воскресенье якобы заметили российский военный корабль SS-750 класса Kashtan.

«Известия» ранее сообщали, что в 2014 году присутствие подлодок близ границ Латвии было зафиксировано НВС в 2014 году 250 раз, а в 2015-м — 270 раз.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Латвия обвинила российские подлодки в приближении к своим границам

Обнаруженные подлодки и корабли приближались к исключительной экономической Латвии, говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии

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