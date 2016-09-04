Латвия обвинила российские подлодки в приближении к своим границам

Обнаруженные подлодки и корабли приближались к исключительной экономической Латвии, говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии
Российские военные корабли и подводные лодки обнаружили Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии у своих морских границ. Об обнаружении российских военных подлодок и кораблей сообщается на страничке в Twitter НВС.
04.09. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. 1x Tu-134 un 2x Su-27.— NBS (@Latvijas_armija) 4 сентября 2016 г.
В сообщении уточняется, что обнаруженные подлодки и корабли якобы приближались к исключительной экономической Латвии.
Подлодки класса Kilo и Finik были зафиксированы в субботу в десяти милях от границы Латвии. А в 22 милях ходил военный корабль класса Parchim. В 20 милях от границы в воскресенье якобы заметили российский военный корабль SS-750 класса Kashtan.
«Известия» ранее сообщали, что в 2014 году присутствие подлодок близ границ Латвии было зафиксировано НВС в 2014 году 250 раз, а в 2015-м — 270 раз.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.