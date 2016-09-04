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Старейшая жительница Земли умерла в Китае на 120-м году жизни

Китаянка Фу Суцин ушла из жизни через две недели после празднования своего 119-летия

Старейшая жительница Земли китаянка Фу Суцин скончалась на 120-м году жизни в провинции Сычуань на юго-западе КНР.

Как передает агентство Синьхуа, Фу Суцин скончалась у себя дома 3 сентября спустя две недели после празднования 119-летия. У старейшей жительницы Земли около 70 внуков, правнуков и праправнуков. По словам родных долгожительницы, с начала этого года ее состояние здоровья было достаточно плохим.

Фу Суцин родилась в 1897 году, а в 2013 году организация Carry the Flag World Records признала ее старейшей из живущих женщин. При этом в Книге рекордов Гиннесса самой старой женщиной на планете числится Сузанна Мушатт Джонс, 1899 года рождения. Она умерла 13 мая в Нью-Йорке на 117-м году жизни.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Старейшая жительница Земли умерла в Китае на 120-м году жизни

Китаянка Фу Суцин ушла из жизни через две недели после празднования своего 119-летия

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