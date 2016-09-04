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Лавров и Керри обсудили в Ханчжоу сирийское урегулирование

Главы российской и американской дипломатии обсудили дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии

В ходе саммита G20 в Ханчжоу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил  с госсекретарем США Джоном Керри дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии.

«Четвертого сентября в ходе саммита «группы двадцати» в Ханчжоу (КНР) министр иностранных дел Российской Федерации (Сергей Лавров) провел отдельную встречу с государственным секретарем США Джоном Керри», — говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в воскресенье. Лавров и Керри, в частности, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в борьбе с террористами.

«Известия» ранее сообщили, что Москва и Вашингтон близки к заключению соглашения по сирийскому урегулированию.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Лавров и Керри обсудили в Ханчжоу сирийское урегулирование

Главы российской и американской дипломатии обсудили дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии

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