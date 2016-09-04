Лавров и Керри обсудили в Ханчжоу сирийское урегулирование

Главы российской и американской дипломатии обсудили дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии
В ходе саммита G20 в Ханчжоу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Джоном Керри дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии.
«Четвертого сентября в ходе саммита «группы двадцати» в Ханчжоу (КНР) министр иностранных дел Российской Федерации (Сергей Лавров) провел отдельную встречу с государственным секретарем США Джоном Керри», — говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в воскресенье. Лавров и Керри, в частности, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в борьбе с террористами.
«Известия» ранее сообщили, что Москва и Вашингтон близки к заключению соглашения по сирийскому урегулированию.
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