Владимир Путин провел серию переговоров в Китае

В китайском Ханчжоу стартовал саммит стран «большой двадцатки». В город съехались лидеры крупнейших 20 экономик мира, представляющих две трети населения планеты, 80% мировой торговли. Лидеры G-20 и руководители ряда международных организаций обсуждали развитие мировой экономики и безопасность.



Ханчжоу — древняя китайская столица. Лидеры государств поселились в закрытом для всех остальных историческом районе у озера, заняв лучшие гостиницы и резиденции. Население города — 9 млн человек. Организаторам нужно было решить проблему перегруженности транспортной и городской инфраструктуры. Решение было найдено по-китайски масштабное: сотни тысяч жителей покинули Ханчжоу на дни проведения мероприятий саммита. Дорогу, проживание оплатили власти. В городе есть целые районы, где вечером ни в одном из домов не горит свет.

По традиции крупные международные мероприятия используются для различных переговоров. Президент России Владимир Путин до начала работы саммита принял участие во встрече глав группы BRICS, которая объединяет Россию, Китай, Индию, Бразилию и Южно-Африканскую Республику, провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

— Спровоцированные извне гражданские войны, дезинтеграция госструктур в Ираке, Ливии и Йемене превратили Ближневосточный регион в пространство хаоса и плацдарм для международного терроризма, который всех нас беспокоит. Экспансия ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия») и объединившихся под его знаменами экстремистов всех мастей стала реальным вызовом безопасности, в том числе для наших стран и для России, для ее южных границ, — сказал на встрече лидеров BRICS Владимир Путин.

Еще раз, уже отдельно, Владимир Путин побеседовал с хозяином мероприятия — председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Владимир Путин вновь приехал в Китай не с пустыми руками, перед саммитом АТЭС в 2014 году российский лидер дарил главе Китая российский смартфон. В этот раз подарок совсем необычный — коробка российского мороженого. Несколько дней назад во Владивостоке на встрече с инвесторами — участниками Восточного экономического форума один бизнесмен из Поднебесной пожаловался, что любимое китайцами российское мороженое нельзя поставлять в Китай. Владимир Путин в шутку сказал, что раз такой дефицит, то будет сам привозить мороженое Си Цзиньпину. Обещание российский президент сдержал.

Церемония фотографирования — повод для неформального общения глав государств. В центре стоял лидер КНР, с одной стороны от него расположились Реджеп Эрдоган, Владимир Путин и президент Франции Франсуа Олланд, с другой — канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама. Владимир Путин пообщался с Реджепом Эрдоганом, потом по-дружески похлопал по плечу Франсуа Олланда. После того как фотографы сделали свою работу, к Владимиру Путину подошел и поздоровался премьер-министр Италии Маттео Ренци.



Все объекты саммита огромны, поэтому от места фотосъемки до зала заседаний лидеры стран шли несколько минут. Поход напоминал олимпийскую гонку. Впереди спокойно шли и общались Владимир Путин и Си Цзиньпин. Получалось, что в кадре только главы РФ и КНР. Но в конце резко прибавила шаг канцлер ФРГ, так что финишировали втроем: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ангела Меркель.

На рабочем заседании Владимир Путин отметил, что российская экономика восстанавливается, хотя и медленными темпами.

В понедельник саммит продолжится целым рядом рабочих заседаний. Ожидается, что неформальные переговоры проведут лидеры США и России. По итогам саммита Владимир Путин даст пресс-конференцию для журналистов кремлевского пула.