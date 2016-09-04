В беспорядках в индийском Кашмире пострадали более 250 человек

В результате столкновений в индийском штате Джамму и Кашмир пострадали более 250 человек. Для разгона демонстрантов стражи правопорядка использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на индийское издание Tribune, беспорядки были зафиксированы сразу в нескольких районах штата. На улицы вышли несколько тысяч человек по случаю визита делегации, возглавляемой министром внутренних дел Индии Раджнатхом Сингхом, целью которого являлось восстановление мира в регионе.

По данным медицинских служб, после столкновения в больницы поступило около 100 раненых.

Большинство населения штата Джамму и Кашмир составляют мусульмане. В регионе активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану.