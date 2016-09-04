США стоят за кибератакой на Елисейский дворец в 2012 году

Бывший высокопоставленный сотрудник управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Барбье подтвердил, что США осуществляли слежку за президентом Николя Саркози. Именно Вашингтон осуществил кибератаку на Елисейский дворец в 2012 году, рассказал Барбье в интервью Le Monde.

Вирус, обнаруженный в компьютерной системе Елисейского дворца, предназначался для слежки за первыми лицами государства, рассказал бывший сотрудник DGSE. По словам Барбье, он беседовал с американцами на эту тему по поручению Франсуа Олланда.

«Мы знали, что это они», — рассказал Бернар Барбье. По его словам, Кит Александер, в те годы занимавший пост директора АНБ, был уверен в неспособности спецслужб Франции определить точный источник атаки.

Осенью 2013 года оказалось, что США ведут и тотальную прослушку граждан Франции. После разразившегося скандала французский МИД вызвал на ковер американского посла Чарльза Ривкина. Президент США Обама пообещал европейцам пересмотреть методы слежки.