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США стоят за кибератакой на Елисейский дворец в 2012 году

Это подтвердил в интервью бывший высокопоставленный сотрудник службы французской внешней разведки Бернар Барбье

Бывший высокопоставленный сотрудник управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Барбье подтвердил, что США осуществляли слежку за президентом Николя Саркози. Именно Вашингтон осуществил кибератаку на Елисейский дворец в 2012 году, рассказал Барбье в интервью Le Monde.

Вирус, обнаруженный в компьютерной системе Елисейского дворца, предназначался для слежки за первыми лицами государства, рассказал бывший сотрудник DGSE. По словам Барбье, он беседовал с американцами на эту тему по поручению Франсуа Олланда.

«Мы знали, что это они», — рассказал Бернар Барбье. По его словам, Кит Александер, в те годы занимавший пост директора АНБ, был уверен в неспособности спецслужб Франции определить точный источник атаки.

Осенью 2013 года оказалось, что США ведут и тотальную прослушку граждан Франции. После разразившегося скандала французский МИД вызвал на ковер американского посла Чарльза Ривкина. Президент США Обама пообещал европейцам пересмотреть методы слежки.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

США стоят за кибератакой на Елисейский дворец в 2012 году

Это подтвердил в интервью бывший высокопоставленный сотрудник службы французской внешней разведки Бернар Барбье

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