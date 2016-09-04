Здание телеканала «Интер» горит в Киеве

В Киеве горит здание номер 22 по улице Щусева, в котором располагается телеканал «Интер». В тушении пожара заняты несколько пожарных расчетов, на месте происшествия работают сотрудники полиции, дежурит автомобиль «скорой». Пожару в здании предшествовали беспорядки, устроенные группой молодых людей.

Веселые будни страны победившего быдла!https://t.co/iqrxxi6qc1

В Киеве радикалы подожгли офис телеканала Интер pic.twitter.com/mamkJG0KHe — Константин (@odessa_1794) 4 сентября 2016 г.

За несколько часов до пожара к зданию пришла группа из нескольких десятков человек. Митингующие стали ставить палатки и поджигать автомобильные шины, принесенные с собой. Пожар в здании телеканала «Интер» начался после того, как одному из пришедших удалось забросить бутылку с горючей смесью в окно первого этажа.



