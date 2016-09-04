Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Здание телеканала «Интер» горит в Киеве

Причиной пожара на улице Щусева в Киеве называют поджог, в тушении пожара заняты несколько пожарных расчетов

В Киеве горит здание номер 22 по улице Щусева, в котором располагается телеканал «Интер».  В тушении пожара заняты несколько пожарных расчетов, на месте происшествия работают сотрудники полиции, дежурит автомобиль «скорой». Пожару в здании предшествовали беспорядки, устроенные группой молодых людей.

За несколько часов до пожара к зданию пришла группа из нескольких десятков человек. Митингующие стали ставить палатки и поджигать автомобильные шины, принесенные с собой. Пожар в здании телеканала «Интер» начался после того, как одному из пришедших удалось забросить бутылку с горючей смесью в окно первого этажа.


Написать комментарий
Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Здание телеканала «Интер» горит в Киеве

Причиной пожара на улице Щусева в Киеве называют поджог, в тушении пожара заняты несколько пожарных расчетов

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке