При аварийной посадке самодельного самолета под Рязанью погиб пилот

В Рязанской области погиб пилот легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку вблизи населенного пункта Листвянка Рязанского района. Мужчина скончался от полученных травм уже в больнице, сообщил источник в экстренных службах.



«Сегодня в 16.15 на аэродроме Протасово в Рязанском районе Рязанской области произвел жесткую посадку самодельный летательный аппарат без регистрационных номеров», — приводит «Интерфакс» сообщение источника.

При этом агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник отмечает, что после падения пилот самолета был госпитализирован. Позже он скончался от полученных травм.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что смерть пилота наступила на месте происшествия. Организована доследственная проверка, проводятся все необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося.