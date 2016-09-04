При аварийной посадке самодельного самолета под Рязанью погиб пилот

По словам источника в экстренных службах, мужчина скончался в больнице от полученных травм
В Рязанской области погиб пилот легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку вблизи населенного пункта Листвянка Рязанского района. Мужчина скончался от полученных травм уже в больнице, сообщил источник в экстренных службах.
«Сегодня в 16.15 на аэродроме Протасово в Рязанском районе Рязанской области произвел жесткую посадку самодельный летательный аппарат без регистрационных номеров», — приводит «Интерфакс» сообщение источника.
При этом агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник отмечает, что после падения пилот самолета был госпитализирован. Позже он скончался от полученных травм.
В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что смерть пилота наступила на месте происшествия. Организована доследственная проверка, проводятся все необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося.
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