«Спартак» выплатил компенсацию Гранату, Паршивлюку и Яковлеву

31 августа в последний день трансферного окна московский «Спартак» расторг контракты с тремя российскими футболистами — 29-летним центральным защитником Владимиром Гранатом, 25-летним вингером Павлом Яковлевым и 27-летним фланговым игроком обороны Сергеем Паршивлюком. До закрытия летнего периода дозаявок вся троица успела найти себе новые команды и присоединилась к ним абсолютно бесплатно на правах свободных агентов. Гранат подписал трехлетний контракт с «Ростовом», а воспитанники красно-белых Паршивлюк и Яковлев заключили соглашения на тот же срок с махачкалинским «Анжи».



По информации «Известий», при уходе из «Спартака» игроки получили солидные отступные за досрочное расторжение контрактов. Руководство красно-белых компенсировало футболистам часть средств, которые они должны были получить от московского клуба в том случае, если бы отработали контракты до конца их срока действия. Напомним, договоры Владимира Граната и Сергея Паршивлюка со «Спартаком» были рассчитаны до лета 2019 года, а соглашение Павла Яковлева с красно-белыми истекало в середине 2018 года.



— Именно сторона «Спартака» изначально выступала инициатором разрыва трудовых отношений с Гранатом, Паршивлюком и Яковлевым, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — А в таком случае клуб обязан выплатить футболистам неустойку. В процессе переговоров стороны нашли компромисс и сошлись на определенной сумме в качестве компенсации. Для каждого игрока размер выплаты получился разным — конечная сумма складывалась исходя из срока действия контракта, а также его финансовых условий. Но для всех футболистов размер отступных составил лишь часть от общей суммы оклада, полагающегося согласно контракту.



За комментариями «Известия» обратились к официальному представителю Владимира Граната, Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева Михаилу Череповскому, который не стал раскрывать деталей расторжения контрактов своих клиентов со «Спартаком».



— Да, клуб прекратил сотрудничество с Паршивлюком, Гранатом и Яковлевым, и у нас были определенные договоренности с руководством, — заявил агент футболистов. — Но оглашать их я, естественно, не буду — это неправильно и неэтично. Могу лишь сказать, что вопрос денег для Граната, Паршивлюка и Яковлева далеко не на первом месте. Для всех троих наибольшую важность представляет игровая практика. В какой-то момент стало ясно, что будущего у ребят в «Спартаке» нет. В своих новых клубах, к слову, и Гранат, и Паршивлюк, и Яковлев пошли на понижение в зарплате. Я уверен, все трое еще заявят о себе в РФПЛ.



Напомним, Сергей Паршивлюк является воспитанником «Спартака». За красно-белых российский защитник провел 173 матча в различных турнирах и забил три мяча. Другой воспитанник московского клуба — Павел Яковлев — отыграл 91 матч, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. Владимир Гранат перешел в «Спартак» летом 2015 года на правах свободного агента, после того как истек срок действия его контракта с московским «Динамо». С тех пор защитник провел за красно-белых 14 матчей в премьер-лиге и одну игру в Кубке России.



Начало сезона футболисты провели во второй команде красно-белых — «Спартаке-2», куда они были отправлены предыдущим главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

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