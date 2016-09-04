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В Дагестане в зоне КТО ликвидированы два боевика

В ходе проведения спецоперации трое силовиков получили ранения, один из них скончался

Двое боевиков ликвидированы в Магарамкентском районе Дагестана, где утром решением оперативного штаба был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе проведения спецоперации трое силовиков получили ранения, один из них скончался.

Боестолкновение произошло в лесном массиве у села Самур, где правоохранители вели поиск боевиков и их пособников. Все спецмероприятия отложены до наступления утра.

«В Магарамкентском районе Дагестана в лесу у села Самур в ходе боестолкновения, предварительно, были убиты двое боевиков. Скончался один из раненых силовиков», — приводит слова источника ТАСС.

«Известия» писали, что в середине августа в Ботлихском районе Республики Дагестан были ликвидированы трое боевиков.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

В Дагестане в зоне КТО ликвидированы два боевика

В ходе проведения спецоперации трое силовиков получили ранения, один из них скончался

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