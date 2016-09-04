В бассейне подмосковного санатория обнаружено тело мужчины

Следственные органы начали доследственную проверку по факту обнаружения тела
В бассейне одного из санаториев Подмосковья обнаружено тело мужчины. По данному факту следователи начали доследственную проверку.
«Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 26-летнего мужчины в бассейне одного из санаториев Подмосковья», — приводит ТАСС сообщение Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
В ходе доследственной проверки будут проведены все необходимые криминалистические экспертизы и опрошены служащие бассейна.
По сообщениям агентства, в ГСУ не сказали, в каком именно санатории произошел трагический инцидент.
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