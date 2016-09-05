Сборная Норвегии проиграла команде Германии в отборочном матче ЧМ-2018

Немецкие футболисты нанесли сокрушительное поражение норвежцам со счетом 3:0
Сборная Германии по футболу нанесла сокрушительное поражение команде Норвегии со счетом 3:0 в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Встреча группы С состоялась в Осло.
Мячи в ворота норвежской команды забили Томас Мюллер (16-я и 60-я минуты) и Джошуа Киммих (45-я минута).
В другом матче группы С сборная Чехии в домашнем матче сыграла вничью с командой Северной Ирландии. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.