Сборная Норвегии проиграла команде Германии в отборочном матче ЧМ-2018

Сборная Германии по футболу нанесла сокрушительное поражение команде Норвегии со счетом 3:0 в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Встреча группы С состоялась в Осло.

Мячи в ворота норвежской команды забили Томас Мюллер (16-я и 60-я минуты) и Джошуа Киммих (45-я минута).

В другом матче группы С сборная Чехии в домашнем матче сыграла вничью с командой Северной Ирландии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

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