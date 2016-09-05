В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды

По сообщениям Гидрометцентра России, в Москве и Подмосковье на 5 сентября объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды. Это связано с ожидаемыми сильными дождями.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - приводит агентство ТАСС сообщение метеослужбы.

Ожидается, что в понедельник в Москве и области в течении дня может выпасть до 16 мм осадков, что составляет почти четверть сентябрьской нормы (65 мм).



«Вероятность осадков 85%»,- подчеркнули в Гидрометцентре РФ.

Также, по данным метеослужбы, во вторник осадки не ожидаются.