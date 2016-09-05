Чуркин: будем противостоять попыткам ревизовать историю Второй мировой

71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 13 сентября 2016 года в Нью-Йорке. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин рассказал корреспонденту «Известий» о повестке мероприятия, праве вето в СБ ООН, желании Украины ввести миротворцев ООН в Донбасс и отношении Москвы к происходящему в Ливии.

—Кто будет возглавлять российскую делегацию и какие темы станут главными в повестке 71-й сессии Генассамблеи ООН?

—Делегацию России на 71-й сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Уверен, что в его выступлении в ходе общеполитической дискуссии в конце сентября прозвучат новые актуальные инициативы. Разумеется, раскрывать сейчас их содержание было бы преждевременно.

Вообще же повестка дня 71-й сессии Генассамблеи ООН включает 170 вопросов, сгруппированных по следующим темам: устойчивое развитие, поддержание международного мира и безопасности, права человека, координация усилий по оказанию гумпомощи, содействие развитию международного права, разоружение, борьба с международным терроризмом, организационные и административные вопросы. Правда, часть вопросов попадает в повестку дня сессий автоматически в силу ранее принятых резолюций Генассамблеи, по некоторым из них даже не происходит обсуждения. Но есть и острые проблемы, касающиеся наиболее важных аспектов жизнедеятельности человечества.

Для нас приоритетными являются такие темы, как предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение международной информационной безопасности. Продолжим последовательную работу по противодействию попыткам ревизовать историю Второй мировой войны. Будем наращивать взаимодействие ООН с «нашими» региональными организациями —ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.



— Как вы оцениваете эффективность работы по сирийскому треку СБ ООН, а также деятельность спецпредставителя Генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры?

—По Сирии в начале кризиса, охватившего эту страну в 2011 году, произошло принципиальное столкновение подходов. Одни пытались использовать СБ для смены режима. Россия и Китай препятствовали этому. Отсюда —тупик, сохранявшийся несколько лет. Только в декабре прошлого года Совет Безопасности впервые единогласно принял резолюцию по параметрам политического урегулирования в Сирии. Кроме того, Россия и США возглавили Международную группу поддержки Сирии. Так что сейчас шансы Стаффанаде Мистуры несколько возросли, поскольку ему есть на что опереться. Хотя по ряду причин сейчас возникла «переговорная пауза». Надеемся, что в ближайшее время спецпредставитель сможет ее преодолеть и усадит на конец делегации правительства и оппозиции за один переговорный стол.

— Мировое сообщество, и Россия в том числе,признало правительство национального согласия в Триполи. Однако парламент в Тобруке обвиняет кабинет в сотрудничестве с исламистами. Проясните позицию Москвы по обоим органам.

— В Триполи работает созданный в соответствии с согласованным самими ливийцами в городе Схирате политическим соглашением так называемый руководящий совет во главе с премьер-министром Фаезом Сарраджем. Премьер должен представить список министров правительства национального согласия на утверждение легитимного парламента в Тобруке, являющегося неотъемлемым элементом новой архитектуры власти в Ливии. До настоящего времени все усилия Ф. Сарраджа получить такое одобрение не увенчались успехом. Тем самым процесс формирования единых органов госвласти в стране не доведен до логического конца. Ожидаем, что предусмотренные Схиратским соглашением процедуры будут успешно завершены для скорейшего преодоления внутри ливийской раздробленности и выхода страны из затяжного кризиса.

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