Компания Google подала третий иск против ФАС

Американская компания Google подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконными решений и действий Федеральной антимонопольной службы России. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 2 сентября, к производству оно пока не принято, сообщает агентство «РИА Новости».

Иск стал третьим обращением Google в суд с требованиями к российскому антимонопольному ведомству.

Напомним, 11 августа ФАС назначила Google штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере 438,1 млн рублей. До этого ведомство признало нарушение компанией закона о защите конкуренции по жалобе «Яндекса». Нарушения заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android, принадлежащей Google, приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Кроме того, по умолчанию должен использоваться поисковик Google. При этом компания ограничивает возможность предустановки конкурирующих приложений.

В октябре 2015 года ФАС предписала устранить нарушения. Тогда Google подала иск с требованием признать решение службы недействительным. Суд не принял доводы компании. Позже была отклонена и апелляционная жалоба Google. 29 августа американская компания подала Арбитражный суд Москвы еще один иск, однако его суть пока не раскрывается.