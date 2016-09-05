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За отказ от участия в переписи населения могут начать штрафовать

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Подготовленные Росстатом поправки также предполагают отказ от анонимности переписи

Росстат подготовил поправки к закону «О всероссийской переписи населения», в которых предлагается сделать участие в переписи обязательным и ввести штрафы за отказ граждан отвечать на вопросы.

Поправки также предполагают отказ от анонимности переписи — граждане должны будут сообщать свои паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета. При этом, если участник переписи откажется предоставить сведения или предоставит их в неполном объеме, ему будет грозить административный штраф в размере от 100 до 300 руб., «начисляемом исходя из базовой суммы МРОТа», сообщает газета «Коммерсантъ».

В материале также уточняется, что поучаствовать во всероссийской переписи населения можно будет через интернет.

О подготовке Росстатом поправок стало известно в апреле 2015 года. Тогда предполагалось, что право выписывать штрафы служба распространит на своих сотрудников.

Напомним, проведение очередной всероссийской переписи населения запланировано на 2020 год. Предыдущая перепись прошла в октябре 2010 года. В ней приняли участие более 141 млн человек. При этом около 1,2 млн россиян отказались отвечать на вопросы, еще 2,6 млн избегали контактов с переписчиками.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

За отказ от участия в переписи населения могут начать штрафовать

Подготовленные Росстатом поправки также предполагают отказ от анонимности переписи

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