Олланд заявил о встрече «нормандской четверки» в ближайшее время

Новые переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшие недели. Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд.

«Мы договорились организовать в ближайшие недели саммит Германии, Франции, России и Украины», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла на саммите G20 в китайском Ханчжоу в минувшее воскресенье, Олланд заявил, что хочет обсудить дальнейшее взаимодействие в «нормандском формате».

Напомним, формат (Россия, Украина, Германия и Франция) был запущен для поддержки урегулирования украинского кризиса — в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных восточных республик ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,5 тысячи человек.