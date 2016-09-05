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Олланд заявил о встрече «нормандской четверки» в ближайшее время

По словам президента Франции, страны договорились о переговорах

Новые переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшие недели. Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд.

«Мы договорились организовать в ближайшие недели саммит Германии, Франции, России и Украины», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла на саммите G20 в китайском Ханчжоу в минувшее воскресенье, Олланд заявил, что хочет обсудить дальнейшее взаимодействие в «нормандском формате».

Напомним, формат (Россия, Украина, Германия и Франция) был запущен для поддержки урегулирования украинского кризиса — в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных восточных республик ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,5 тысячи человек.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Олланд заявил о встрече «нормандской четверки» в ближайшее время

По словам президента Франции, страны договорились о переговорах

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