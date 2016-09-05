«Чтобы сделать гандбол топовым видом спорта, надо начинать с низов»

В России начинается гандбольный сезон. В субботу женский клуб «Ростов-Дон» выиграл матч национального Суперкубка у «Астраханочки», а в воскресенье аналогичный трофей был разыгран у мужчин в Крылатском, где «Чеховские медведи» обыграли петербургский «Университет Лесгафта-Нева». Об этом матче, триумфе женской сборной в Рио и будущем гандбола в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину рассказал легендарный вратарь, единственный в мировом гандболе трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров, ныне занимающий пост первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР).

— Всё развивается по спирали. Помню, в 2000 году после нашей победы в Сиднее мне говорили, что теперь пойдет рост популярности гандбола в России. И первые пару лет был определенный зрительский интерес, но потом он сошел на нет. А в это воскресенье народу было немного, но люди пришли — не стыдно было показать трибуны. Надеюсь, что это только начало, но триумф наших девочек на Олимпиаде в Рио нужно чем-то еще подкрепить. Нужны новые победы — чтобы у народа постоянно подогревался интерес, чтобы было желание прийти на гандбол. Результат сегодняшнего матча — не показатель. Это Суперкубок, открытие сезона, а через три дня старт чемпионата России, где борьба развернется именно между «Чеховскими медведями» и «Университетом-Нева». Возможно, вмешается еще «Динамо» (Астрахань). Четвертой команды, которая могла бы поспорить за медали, я сегодня, к сожалению, не вижу.

— У женщин, помимо «Ростов-Дона», «Кубани» и «Астраханочки», кто-то может вклиниться в борьбу?

— Я бы не сбрасывал со счетов «Ладу» и волгоградское «Динамо» — девочки выросли за прошедший год. И то же «Динамо» полгода назад достойно играло плей-офф с «Ростов-Доном». Плюс многие их игроки прошли чемпионат мира — это уже серьезный опыт. Они потихоньку взрослеют. Поэтому у женщин фаворитом является «Ростов», а борьба за 2–4-е места будет интересной.

— Чего можно ждать от «Кубани» с приходом туда Евгения Трефилова и серьезных финансовых вливаний?

— Надеюсь, в моем родном городе снова вспомнят, что такое гандбол, и трибуны Дворца спорта будут стабильно заполняться. Конечно, сейчас, на волне триумфа в Рио, интерес будет большой. Краснодар — это колыбель российского гандбола, и хотелось бы видеть зал полным.

— Что нужно сделать, чтобы закрепить триумф в Рио и сделать гандбол топовым видом спорта в России?

— Надо начинать с низов, с набора. Это большой комплекс мер. В первую очередь надо уделить внимание детским школам. Я планирую лично проехать по региональным зонам, посмотреть все возрасты, встретиться с детскими тренерами. Потому что мы отстаем, и когда ребенок из детской школы переходит в клуб, разница в подготовке одной и той же возрастной категории на Западе и у нас заметна невооруженным глазом. У них в клубы приходят уже обученные ребята, а у нас, когда ребенок попадает в дублирующий состав, тренеры зачастую начинают его переучивать. Мы беседовали на эту тему на пятничном заседании исполкома. Резюме такое: выработать определенную концепцию и следовать ей. А не так, чтобы детский наставник говорил, например: «Я тренер и хочу играть по скандинавской системе». Если вы главный тренер взрослой клубной команды, то какую тактику хотите наигрывать — такую и наигрывайте. Но система подготовки детей должна быть единая. Начиная с того, как им правильно бегать, прыгать и отдавать передачу. Сейчас даже на таком уровне система подготовки разрозненная. Семь лет у нас даже не было нормативов, и только сейчас их приняли. Теперь идет анализ, по результатам которого будем выпускать методические рекомендации, рассылать брошюры по школам. Но брошюры брошюрами, нужен и непосредственный контакт с тренерами. Поэтому буду ездить по соревнованиям в региональных зонах и смотреть на результаты работы местных специалистов. Посмотрим, подскажем.

— После Лондона-2012 Евгений Трефилов говорил о кризисе гандбола в России. Как удалось так быстро его преодолеть?

— Я помню тот исполком после Олимпиады в Лондоне. Тогда я, как и тогдашний президент ФГР Борис Алешин, тоже не согласился с Евгением Васильевичем, что после ухода серебряного костяка пекинской Олимпиады игроков не будет. Уже к Рио подошло новое поколение, очень вовремя подросли Вяхирева и Дмитриева. У женщин вообще более благополучно идет переход из молодежной сборной в национальную. Той же Вяхиревой всего 20 лет, а она уже олимпийская чемпионка. И Дмитриева такая же. А еще вчера обе были в юниорской сборной. В женском гандболе дела обстоят лучше, а мужским сейчас займемся плотнее. У мужчин очень растягивается переход после юниорской команды на взрослый уровень, ребята попадают в национальную команду в 23–24 года. А должно быть так: отыграли они юниорский чемпионат и в 20 лет уже стучатся в двери первой сборной. В женском гандболе это уже есть. Молодежь поджимает первые номера, первые номера чувствуют конкуренцию и повышают свой уровень.

— Мужская сборная России по гандболу не попала в Рио, но Дмитрий Торгованов сохранил пост главного тренера. Как вы оцениваете его работу?

— За год тяжело что-то изменить. Понятно, что ситуация неблагополучная, поэтому каждый год менять тренера — не выход. Сегодня никто не совершит чуда. Его можно совершить, когда есть уровень. Уровень наших мужчин-гандболистов сегодня не соответствует высоким международным стандартам. Чемпионат России — интересный в плане интриги, но не по качеству игры. Для зрителя хорошо — появилась борьба, не с таким огромным преимуществом «Чеховских медведей», как было еще 3–4 года назад, когда им можно было заранее отдавать медали. Есть конкуренция — это уже хорошо. Неплохое качество игры на последнем чемпионате Европы и выход на чемпионат мира — уже огромный шаг вперед. Так зачем менять Торгованова? Пусть дальше работает — дадим ему время.

— Осенью по итогам Олимпиады в Рио состоится заседание Совета при президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта, где, возможно, выступит глава ФГР Сергей Шишкарев. Какие ключевые моменты ему нужно будет донести до первых лиц государства?

— Конечно, мы очень многого ждем от этого события. Хочется, чтобы что-то изменилось. Вы же понимаете, что зачастую нам нужно выстраивать отношения с региональными властями. Но бывает, что в регион приходит новый руководитель, которому до гандбола нет дела — он любит футбол или другой вид спорта. Мы хотим, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, и это в наших силах. И если по итогам заседания Министерству спорта РФ поступят соответствующие поручения от главы государства, то мы быстро подготовим все свои данные и предложения. Если появится государственная программа развития гандбола, решать многие вопросы будет гораздо легче.

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