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Партия Меркель уступила антииммигрантской партии на выборах в Германии

На выборах в земле Мекленбург – Передняя Померания Христианско-демократический союз канцлера ФРГ занял лишь третье место

Партия Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) на региональных выборах проиграла антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии». По предварительным данным, в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, где в воскресенье прошли выборы в ландтаг (местный парламент), ХДС набрал 19%, заняв третье место.

На первом месте с 30,6% голосов — Социал-демократическая партия Германии, на втором — правая партия «Альтернатива для Германии», набравшая 20,8%.

Мекленбург – Передняя Померания считается избирательным округом Ангелы Меркель. Серьезная электоральная поддержка, которую получила антииммигрантская партия, может ослабить позиции нынешнего канцлера, которая оказалась под огнем критики за свою политику открытых дверей в отношении миллионов беженцев, отмечает BBC.

Партия «Альтернатива для Германии», изначально выступавшая против единой Европы, привлекла к себе электорат, разочарованный тем, как власти Германии справляются с миграционным кризисом.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Партия Меркель уступила антииммигрантской партии на выборах в Германии

На выборах в земле Мекленбург – Передняя Померания Христианско-демократический союз канцлера ФРГ занял лишь третье место

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