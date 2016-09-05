Двое сотрудников ГИБДД в Пензе пострадали, пытаясь остановить лихача

Двое сотрудников ГИБДД пострадали в Пензе, перекрыв дорогу лихачу, чтобы спасти людей на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в субботу, 3 сентября. Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» на глазах правоохранителей грубо нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться после требования об остановке. Полицейские были вынуждены организовать погоню. В это же время другой экипаж ДПС, увидев автомобиль, на большой скорости направляющийся к пешеходному переходу с людьми, перегородил ему путь служебным автомобилем.

«Несмотря на выставленную преграду, водитель «ВАЗ-2109» не снизил скорость. Произошло столкновение «девятки» и полицейской машины. В результате сотрудники ГИБДД, находившиеся в патрульном автомобиле, — Денис Пивиков и Тимур Шакирзянов, получили телесные повреждения», — говорится в сообщении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

В материале уточняется, что сотрудникам ГИБДД была оказана медицинская помощь. Один из них был госпитализирован.

В ведомстве также отметили, что злоумышленник был задержан. По информации правоохранителей, он ранее неоднократно грубо нарушал ПДД.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности. Сотрудников ГИБДД планируется представить к поощрению.