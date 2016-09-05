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Путин: «Газпром» недооценен — это очевидный факт

Президент России подчеркнул, что Россия не собирается продавать компанию

Президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что «Газпром» недооценен рынком, а оценки компании носят сегодня достаточно спекулятивный характер.

«Газпром» явно недооценен, это абсолютно очевидный факт», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия не собирается продавать «Газпром», и связано это с особенностями российской экономики, социальной сферы и российской энергетики. 

«Одна из функций «Газпрома» — обеспечить бесперебойное прохождение страны на осенне-зимние максимумы, обеспечить большую энергетику России, и он справляется с этой функцией», — подчеркнул президент.

«Газпром», капитализация которого на пике превышала $300 млрд, сейчас стоит меньше $50 млрд, уступая по этому показателю «Роснефти» и Сбербанку. Журналист Bloomberg сравнил главу монополии Алексея Миллера с генералом, потерявшим 80% своей армии.

На это Путин ответил: «Это другой случай. Если говорить о генерале, то в данном случае генерал ничего не потерял, а перевел в резервы, которые в любой момент могут быть востребованы и использованы».

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Путин: «Газпром» недооценен — это очевидный факт

Президент России подчеркнул, что Россия не собирается продавать компанию

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