Роспотребнадзор: Россия накормила себя сама

Антироссийские санкции не повлияли на ассортимент продовольственных товаров в магазинах в РФ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Люди, которые ходят в магазин за едой, а не за брендом, особых изменений не заметили. Россия накормила себя. То, что ушли импортные производители, которые к нам ввозили продукцию, и остались только те, кто сегодня есть в стране, существенного влияния на рынок не оказало», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, было введено в нашей стране в августе 2014 года. Впоследствии запрет неоднократно продлевался, сейчас он действует до 31 декабря 2017-го.

В Россию запрещено ввозить некоторые виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. В частности, под запрет попали мясо и мясопродукты, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

Утилизация продовольствия, ввезенного в страну в обход эмбарго, проводится в России с августа 2015 года. Только за I квартал 2016 года из продажи изъято около 100 т запрещенных продуктов.