Петербург признан туристической столицей Европы

4 сентября в Италии, на острове Сардиния, состоялось вручение самой престижной мировой награды в области туриндустрии World Travel Awards. И россиянам есть чем гордиться. Мировые эксперты признали Петербург лучшим туристическим направлением Европы, присудив городу премию в номинации «Лидирующая европейская дестинация».

Как пояснили «Известиям» в петербургском комитете по развитию туризма, в этом году наряду с городом на Неве за звание самого привлекательного для туристов мегаполиса боролись лучшие туристические дестинации Европы: Амстердам, Барселона, Берлин, Эдинбург, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Париж, Порту, Йоркшир и сразу три города Италии — Рим, Флоренция и Венеция.

Под туристической дестинацией понимается территория со всевозможными удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов.

— Все голосующие определили Санкт-Петербург как лучшее направление на континенте, приветствуя всё большее число иностранных туристов со всего мира, — сказал на вручении президент премии World Travel Awards Гренхем Кук.

Северную столицу на церемонии представлял председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев.

— Присуждение столь престижной награды доказывает, что развитие туристской отрасли в Петербурге находится на высоком уровне. Мы гордимся признанием мировой общественности и тем, что Санкт-Петербург теперь туристская столица не только России, но и Европы, — сказал он.

В свою очередь, заместитель министра культуры России Алла Манилова, комментируя полученную награду, отметила, что «Санкт-Петербург — это настоящая жемчужина туризма, способная похвастаться впечатляющим культурным историческим наследием, которому могут позавидовать многие лидирующие туристские дестинации».

Заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев сказал «Известиям», что «Петербург, безусловно, заслуживает этой награды».



— Это результат большой работы, которую правительство Северной столицы проводит по продвижению своего города во всем мире. Петербург — активный участник всех программ, и этому успеху также способствовало активное продвижение России через национальные офисы Visit Russia, — отметил замглавы Ростуризма Сергей Корнеев.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее престижной наградой в области туризма и ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов.

Определяющими параметрами для выявления победителя являются — безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть в туристской дестинации. Вручение этой награды считается наивысшим признанием достижений в области туризма. В свое время издание The Wall Street Journal признало премию своеобразным «Оскаром» туристической отрасли». Год назад Петербург получал премию World Travel Awards как ведущее турнаправление Европы.