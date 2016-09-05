Путин: Россия намерена проводить миролюбивую внешнюю политику

По словам главы государства, страна хочет более заметного влияния на мировой арене
Россия хочет более заметного влияния, однако намерена проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.
«Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество… А что касается влияния, то да, мы хотим, чтобы влияние России было более заметным, существенным, но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание: влияние экономическое, гуманитарное, влияние, связанное с развитием равноправного сотрудничества с нашими соседями», — приводит агентство слова президента России.
Глава государства добавил, что страна намерена также укреплять свою внутреннюю политическую структуру и экономику.
«Думаю, что самые тяжелые страницы своей истории Россия перевернула, мы будем только идти вперед и только укрепляться», — заявил он.
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