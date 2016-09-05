Путин: Россия намерена проводить миролюбивую внешнюю политику

Россия хочет более заметного влияния, однако намерена проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

«Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество… А что касается влияния, то да, мы хотим, чтобы влияние России было более заметным, существенным, но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание: влияние экономическое, гуманитарное, влияние, связанное с развитием равноправного сотрудничества с нашими соседями», — приводит агентство слова президента России.

Глава государства добавил, что страна намерена также укреплять свою внутреннюю политическую структуру и экономику.

«Думаю, что самые тяжелые страницы своей истории Россия перевернула, мы будем только идти вперед и только укрепляться», — заявил он.